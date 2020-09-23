Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve Erdal Baran için 10 yıla kadar hapis istemi - Haberler

HABERTURK.COM / AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Yıldız, Dükel ve Baran hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Şüpheliler Yıldız ve Dükel ile bu isimlere bilgi temin ettiği iddia edilen Baran hakkında "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay Erdal Baran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Haziran'da tutuklanmıştı. TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakılmıştı.

Müyesser Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, Yıldız'a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberin gösterildiğini belirtmişti. Tokatlı, Yıldız hakkında verilen kararın “Kim bu Hafter’le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya’ya hangi komutan gitti… Yerine kim geldi” başlıklı iki haber nedeniyle alındığını söylemişti.