DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Saraylara bağlı bazı tarihi mekanlara giriş imkanı da sağlayan MüzeKart satış fiyatında indirim yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri gişelerinin yanı sıra "www.muze.gov.tr" adresinden satın alınabilen MüzeKart, 1 Mart 2020 itibarıyla 70 lira yerine 60 liradan satılacak.

Kapsamı genişletilen, fiyatı ise düşürülen MüzeKart'ın alındığı tarihten başlayarak bir yıl geçerlilik süresi bulunuyor.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, engelliler ile bir refakatçisi ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Ayrıca zorunlu hizmete tabi er ve erbaşlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, yerli ve yabancı basın kartı sahipleri de müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabiliyor.

Öte yandan, "MüzeKart Akademi" ismiyle 30 liraya satışa sunulan kartla Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personele, Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerini bir yıl boyunca ikişer defa ücretsiz ziyaret edebilme olanağı veriliyor.