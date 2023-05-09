Müzeler Haftası toplumun kültürel ve tarihi mirasının korunması ve paylaşılması için önemli bir rol oynadığına dikkat çekmek ve bu kurumların değerini vurgulamak amacıyla her yıl kutlanan bir etkinliktir. Türkiye’de ilk olarak 1982 yılında “Müzeler Haftası” olarak kabul edildi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler…