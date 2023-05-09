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Müzeler haftası ne zaman? 2023 Hangi müzeler ücretsiz olacak?

Dünya genelinde kutlanan Müzeler Haftası’na çok kısa bir zaman kaldı. İlk olarak 1977 yılında başlatılan bu etkinlik, her yıl Mayıs ayında kutlanıyor. Müzeler Haftası kapsamında, müzelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve bu süre zarfı içinde bazı müzeler de ücretsiz olarak ziyarete açılıyor. Peki müzeler haftası ne zaman, hangi müzeler ücretsiz olacak? İşte ayrıntılar…

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  • Müzeler haftası ne zaman? 2023 Hangi müzeler ücretsiz olacak?

    Müzeler Haftası toplumun kültürel ve tarihi mirasının korunması ve paylaşılması için önemli bir rol oynadığına dikkat çekmek ve bu kurumların değerini vurgulamak amacıyla her yıl kutlanan bir etkinliktir. Türkiye’de ilk olarak 1982 yılında “Müzeler Haftası” olarak kabul edildi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeleri ücretsiz olarak ziyaret etmek mümkün. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler…
  • Müzeler haftası ne zaman? 2023 Hangi müzeler ücretsiz olacak?

    MÜZELER HAFTASI NE ZAMAN?

    Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası olarak kabul edilir.
  • Müzeler haftası ne zaman? 2023 Hangi müzeler ücretsiz olacak?

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZELER

    Türk ve İslam Eserleri Müzesi

    İstanbul Arkeoloji Müzeleri

    İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

    Galata Mevlevihanesi Müzesi

    Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
  • Müzeler haftası ne zaman? 2023 Hangi müzeler ücretsiz olacak?

    Türbeler Müzesi

    Hisarlar Müzesi

    (Rumeli Hisarı)

    Fethiye Müzesi

    (Restorasyon nedeniyle kapalı)
  • Müzeler haftası ne zaman? 2023 Hangi müzeler ücretsiz olacak?

    Adam Mickiewicz Müzesi

    İstanbul Havalimanı Müzesi

    Hafıza 15 Temmuz

    Galata Kulesi Müzesi

    Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi

    Kız Kulesi

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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