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Müzik öğretmeninden iki şarkı

Müzik öğretmeni Önder Atasoy, sözlerini yazdığı ve bestelediği şarkılarla müzik sektörüne girdi. Atasoy, bilgisini ve deneyimini şarkılara aktarmayı "İnsan elle tutulur, gözle görülür işler ortaya çıkartınca çok mutlu oluyor. Biz de bir bütün olarak bu iki eserde tatmin edici işler ortaya çıkarttık" sözleriyle yorumladı

Müzik öğretmeninden iki şarkı
Müzik öğretmeninden iki şarkı
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HABERTURK.COM

Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nün ardından, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü tamamlayan Önder Atasoy, öğretmenlik görevine Düzce'de devam ediyor. Bağlama, piyano ve klasik gitar çalan ve ney üfleyen Atasoy, müzikseverlere sunduğu ilk şarkısı 'Aşk Acısı'nın heyecanını yaşamaya devam ederken önümüzdeki günlerde yeni şarkısı 'Deli Gönül'ü yayınlayacak.

İlk tekliniz 'Aşk Acısı'nı yayınladınız. Yeni şarkınız 'Deli Gönül' ise 19 Şubat'ta yayınlanacak. Hem müzik öğretmeni hem de sektörün içinde müzisyen olmayı anlatır mısınız?
Evet, 'Aşk Acısı'nın peşinden 'Deli Gönül' geliyor. Nasıl heyecanlı olduğumu anlatamam. Öğretmenlik mesleğinde de tam olarak bu heyecanı hissediyorsunuz. Güzel olanın ortaya çıkışına katkı sağlamak ve bunu görebilmek... Tam on sekiz yıldır on binlerce kalbe dokunup bu gerçeği yaşamak paha biçilemez bir duygu. Müzisyenlik ile yaşadığım aşk da öyle kolay anlatılacak bir durum değil. Gözle görebildiğim, kulağımla duyabildiğim her şeyde, kısacası hayatımın her anında müziksel düşünme ihtiyacı hissederim. Bu da doğrudan bir şeyler üretme isteği uyandırır. Dolayısıyla besteler doğmaya başlarlar. Şu güne kadar yaşadığım bu heyecanı hiç kaybetmedim ve sahneme de yansıttım. Bugün ise yaşadığımız zor günleri inşallah sağlıkla geride bırakır ve tekrar eski günlerimize geri döneriz. Tüm müzik sektörünün ve emekçilerinin her anlamda buna çok ihtiyacı var.

İlk şarkınız 'Aşk Acısı'nda kimlerle çalıştınız?
Hem 'Aşk Acısı'nın hem de 19 Şubat'ta yayınlanacak 'Deli Gönül'ün söz ve müziği bana ait. Düzenlemeleri Özgür Abbak imzası taşıyor. Her iki şarkıda da basgitarda Alperen Sözmen, yaylılarda İstanbul Strings, gitarlar ve diğer tüm enstrümanlarda yine Özgür Abbak yer alıyor. Şarkıların mix ve mastering'i Arıkan Sırakaya'ya ait. Usta müzisyen Nevzat Yılmaz ise, her iki şarkının da müzik yönetmeni.

Hangi enstrümanları çalıyorsunuz?
Bağlama, gitar, piyano çalıyor ve 18 yaşından beri ney üflüyorum.

Müzik çalışmalarınızın devamı gelecek mi?
Elbette. İnsan elle tutulur, gözle görülür işler ortaya çıkartınca çok mutlu oluyor. Biz de bir bütün olarak bu iki eserde tatmin edici işler ortaya çıkarttık. Bunun sonucu olarak da kendimi sürekli yaratma arzusu içerisinde hissediyorum. Sırada yine kalplere dokunacak yeni besteler var.

Bugünlerde siz neler dinliyorsunuz?
Yeni çıkan eserleri genelde dinlerim. Nasıl çalışılmış, neler yapılmış diye merak eder dikkatlice inceler ve kendime katabildiklerimi katarım. Bunun yanı sıra ise bol bol türkü dinlerim. Türküler beni derin duygularda dinlendiriyorlar. Bu günlerde sıkça Neşet Ertaş ve Cengiz Özkan dinliyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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