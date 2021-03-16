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My Neighbor Alice nedir? Alice Token nedir? Alice Coin kaç TL?

Yeni kripto para Alice Coin gündeme bomba gibi düştü! Son zamanların en popüler konularından biri olan Kripto paralarda Bitcoin ve Dogecoin'den sonra Alice Coin gelişmesi merak edilmeye başladı. Kripto para borsası Binance, HBTC ve Uniswap (V2) tarafından listelenen My Neighbor Alice nedir? Alice Token nedir? İşte yeni coin Alice Coin hakkında bilgiler

My Neighbor Alice nedir? Alice Token nedir? Alice Coin kaç TL?

Kripto para dünyası her geçen gün yeni bir coinle tanışıyor. Yeni coin ALICE sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri. Binance, My Neighbor Alice'i listeledi. My Neighbor Alice nedir? Alice Token nedir? İşte yeni coin Alice Coin hakkında bilgiler

MY NEİGHBOR ALICE NEDİR?

Animal Crossing gibi efsane oyunlardan esinlenerek hazırlanan My Neighbor Alice, kullanıcıların sanal adalar satın alabildiği, ilgi çekici eşyalar toplayabildiği, online arkadaş edinebilecekleri çok oyunculu bir sanal oyun.

ALICE coin, My Neighbor Alice’in yerel yardımcı program tokenıdır.

Her oyuncu, oyunda bir avatar ile temsil edilir ve oyuncular, avatar aracılığıyla başkalarıyla etkileşime girebilir. Oyuncular ayrıca avatarı farklı varlıklar yükleyerek değiştirebilirler.

Oyunda, oyuncular Alice'ten veya pazaryerinden sanal arsalar satın alabilirler. Evrende kıt bir arsa arzı var ve her bir arazi parçası NFT tokenleri şeklinde temsil ediliyor.

My Neighbor Alice oyununda misli olmayan tokenları toplamak ve takas etmek isteyen oyuncular oyundaki görevleri tamamlıyarak token kazanabiliyor.

Oyuncular, oyun içindeki satın alımlarda, sanal topraklarını inşa etmek için yapacakları inşaatlarda ve pazar yerindeki sebze, eşya gibi her türlü alışverişte ALICE token kullanıyor. My Neighbor Alice, oyuncuların NFT'lerini kiralayıp faiz kazanmalarını sağlayacak teminat destekli NFT'ler ve NFT kiralamaları sunmayı planlıyor.

Alice jetonu oyunun ana para birimidir, oyuncuların NFT'leri takas etmelerini, arazi satın almalarını ve esas olarak oyun geliştirmenin ilk aşamalarında teminatlandırma, geri satın alma ve stake etme gibi belirli DeFi ürünlerini kullanmalarını sağlar.

ALİCE COİN KAÇ TL?

ALICE coin 16 Mart fiyatı 128,28 TL, 24 saatlik işlem hacmi ₺4.192.778.028 TRY.

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