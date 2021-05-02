Myanmar’daki gösterilerde güvenlik güçleri ateş açtı

Reuters

Ülkede askerî yönetimine karşı pazar günü başlayan protestolarda Myanmarlı gruplar, "Myanmar halkının birliğinin sesiyle dünyayı sallayın’’ ve ‘‘Myanmar Bahar Devrimi’’ sloganlarıyla gösterilere başladı.

1 Şubat 2021’de ordunun yönetime el koymasıyla darbe sürecini yaşayan Myanmar’da tansiyon yine yükseldi.

Ülkedeki farklı haber kuruluşlarından aktarılanlara göre, Wetlet kasabında iki kişinin güvenlik güçleri tarafından vurulduğu ve Shan eyaletindeki farklı yerlerde iki kişinin öldürüldüğü aktarıldı. Dünyanın en büyük yeşim madeninin bulunduğu Hpakant’ta bir kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ülkedeki haber kuruşlarından gelen bilgiler henüz Reuters tarafından doğrulanamadı. Askerî yönetim konuyla ilgili çağrılara cevap vermedi.

MYANMAR DARBESİ

1 Şubat 2021’de ordunun yönetime el koymasıyla darbe sürecini yaşayan Myanmar’da Aung San Suu Kyi’nin devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle çok sayıda sivil hayatını kaybetti, ülkede çok sayıda gözaltı gerçekleşti.