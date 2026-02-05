N'Golo Kante, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirdi.
Fransız yıldız orta saha, ayağının tozuyla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.
İdman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tanışan ve ardından tesisleri gezen N'Golo Kante, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.