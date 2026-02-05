Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe N'Golo Kante, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        N'Golo Kante, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

        Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:10
        Kante sahaya indi!
        Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirdi.

        Fransız yıldız orta saha, ayağının tozuyla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

        İdman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tanışan ve ardından tesisleri gezen N'Golo Kante, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

