N harfiyle başlayan hayvan isimleri: n harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

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Türk alfabesinde 20 ünsüz harften bir tanesi olan n harfi, yumuşak ve sürekli ünsüzler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda çıkış yerine göre de diş ünsüzleri arasında bulunan n harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? N harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

N Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde m harfinden sonra, o harfinden ise önce gelen n harfi; Öz Türkçe kelimelerin ilk harfi olarak kullanılmamaktadır. Genellikle yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimelerin ilk harfi olarak kullanılan n harfi; bu özelliği sebebiyle çok sayıda hayvan isminin ilk harfi olarak da karşımıza çıkmaz. Çoğunluğu yabancı kökenli olan ve n harfi ile başlayan hayvan isimleri sayısı ise 20 kadardır.

N Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Bir önceki ara başlığımızda n harfi ile başlayan hayvanların sayısının yaklaşık olarak 20 kadar olduğundan bahsetmiştik. Neredeyse tamamının, insanlar tarafından çok fazla tanınıp bilinmediği bu hayvanlardan bazılarını sizler için listeledik. İşte, n harfi ile başlayan hayvanlar…

Nabarlek

Numbat

Nilgai

Notholca

Nematod

Nal Burunlu Yarasa

Noen Tetra Balığı

Nil Timsahı

Narval

Nicobar Atmacası

N harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

İnsanların tanımadığı ve hakkında pek fazla bir şey bilmediği n harfi ile başlayan hayvanlar hakkında birtakım bilgiler vermek yerinde olacaktır. Her biri farklı coğrafyalarda ve farklı şartlarda yaşayan bu hayvanların, kendilerine has bir takım genetik ve karakteristik özellik taşıdıkları muhakkaktır. Şimdi gelin, yukarıda listelemiş olduğumuz 10 hayvanın özelliklilerini birlikte keşfedelim:

Nabarlek: Kangurugiller ailesinin bir üyesi olan bu hayvan, Kuzey Avusturalya coğrafyasını kendisine yaşam alanı olarak seçmiş, utangaç karakterli bir hayvandır. Gündüzden ziyade gece aktif olan ve sazlar ve otlar ile beslenen nabarlekler, kayalıkların oyuklarını yuva olarak kullanırlar.

Numbat: Keseli karıncayiyen olarak da bilinen numbat; uzun bir buruna ve kısa tüylerden oluşan bir posta sahiptir. Genel olarak Avusturalya’nın güneybatısında yer alan ve okaliptüs ağaçlarının yer aldığı bir bölgede yaşayan numbatlar, termitler ile beslenen canlılardır.

Nilgai: Asya coğrafyasının en büyük antilobu olarak bilinen nilgai; 300 kilogram gibi bir ağırlığa ulaşabilmektedir. Kelime anlamı olarak ismi, mavi boğa anlamına gelen bu antilop türü, özellikle Kuzey Hindistan coğrafyasında bolca yer almaktadır.

Notholca: Mikroskobik boyutlara sahip olan ve göl yataklarında yaşayan omurgasız canlılar arasında yer almaktadır.

Nematod: Doğadaki hayvanlar ve bitkiler için zararlı bir solucan olan nematodlar, dünyanın en yaygın solucanları arasında yer almaktadırlar.

Nal Burunlu Yarasa: Küçük yarasalar olarak kabul edilen Nal burunlu yarasalar; tropikal bölgelerde yaşamakta ve kendi içinde 6 farklı cinse ayrılmaktadır.

Neon Tetra Balığı: 2 ile 3 cm arasında boyutlara sahip olan Neon Tetra balıkları, sakin yapıları ve renklerinin canlılığı dile dikkat çeken canlılardır.

Nil Timsahı: Timsahgiller familyasına üye olan bu timsah türü, dünyanın en büyük ikinci timsah cinsi olarak öne çıkmaktadır.

Narval: Denizlerde yaşayan bir deniz memelisidir.

Nicobar Atmacası: Tropikal ormanlarda yaşayan yırtıcı bir kuş türüdür.