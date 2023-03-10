İ harfiyle başlayan hayvan isimleri: i harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

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Türk alfabesinde yer alan ve harflerin kullanım sıklıkları araştırıldığında, yüksek dereceye sahip harfler arasında bulunan i harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? İ harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

İ Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türkçede birçok isim ve kavramın ilk harfinde yer alan i harfine, hayvan isimlerinde de sıklıkla rastlamaktayız. Balıklardan kuşlara, sürüngenlerden kara üzerinde yaşamını sürdüren memeli canlılara kadar çok sayıda hayvanın ismi, i harfi ile başlamaktadır. Bu hayvanlar arasında, insanlar tarafından çok iyi bilinen ve tanınan inekten; görece olarak daha az bilinen İspanyol şah kartalına kadar pek çok hayvan bulunmaktadır.

İ Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

İ harfi ile başlayan hayvan isimleri arasında, doğada sıklıkla gördüğümüz ya da bir şekilde varlığından haberdar olduğumuz çok sayıda canlı bulunmaktadır. Biz de bu başlık altında, bu tanıma uyan ve bilinirlikleri açısından diğerlerinden ayrılan 10 hayvan türünü sizler için sıraladık. İşte, i harfi ile başlayan hayvanlar…

İnek

İstiridye

İguana

İmparator Penguen

İmpala

İpek Böceği

İspinoz

İstavrit

İbibik Kuşu

İbiza Tazısı

İ Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Bir önceki ara başlık altında sıraladığımız i harfi ile başlayan hayvan isimlerinin yanında, bu hayvanların kendilerine has özellikleri, yaşam alanları ve ortalama yaşam sürelerinden de bahsetmek yerinde olacaktır. Kara ve denizler de dâhil olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşayan ve i harfi ile başlayan hayvanlar şu şekilde özetlenebilir:

İnek: Boynuzlular familyasının bir alt sınıfı olan sığırlar takımına mensup olan inekler; evcil büyükbaş hayvanlar arasında yer almaktadır. 25 ile 30 yaşına kadar yaşayabilen ve 300 kilogram ağırlığına ulaşabilen inekler, özellikle süt üretiminde etkin olarak kullanılmaktadırlar.

İstiridye: Yumuşakçalar sınıfının bir üyesi olan istiridyeler, genel olarak ılıman ve sıcak denizlerde yaşamaktadırlar. Tıpkı midyelerde olduğu gibi bulundukları yerde sabit bir yaşam süren bu canlılar, su içinde bulunan bitkisel ve hayvansal planktonlar aracılığıyla beslenmektedirler.

İguana: Sürüngenler sınıfına dahil bir hayvan olan iguana, türüne bağlı olarak karada, yer altında, suda ve ağaçların üzerinde yaşayabilen canlılardır. Hem böcekler hem de otlarla beslenen bu sürüngen türü, günümüzde kimi çevreler tarafından evcil bir hayvan olarak da değerlendirilmektedir.

İmparator Penguen: Penguenler arasında en iri tür olarak öne çıkan imparator penguenler, 1.5 metreyi bulan boya ve 60 kilogram ağırlığa kadar ulaşabilmektedirler.

İmpala: İmpalalar, antilop türlerinden bir tanesi olup Güney ve Doğu Afrika coğrafyasında yaşamaktadırlar.

İpek Böceği: Esasen kelebeğin tırtıl hali olan İpek böcekleri, dut yaprakları üzerinde beslenen bir böcek çeşididir.

İspinoz: Bayağı ispinoz olarak da isimlendirilen ve oldukça ötücü olan bu kuş türü, ormanlık alanlar ile park ve bahçelerde yaşamaktadırlar.

İstavrit: Yanlardan basık bir vücut yapısına sahip olan bu balık türü, iri gözlere ve çatallı bir kuyruk yapısına sahiptir.

İbibik Kuşu: Hüthüt olarak da bilinen ibibikler, kısa kanatlı kuşlar takımında yer almaktadırlar.

İbiza Tazısı: İnce kemikli ve narin yapılı bir köpek türü olan İbiza tazısı, önemli bir av içgüdüsüne sahiptir.