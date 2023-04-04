İHA

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı sebebiyle Monte Carlo Masters Turnuvası'nda mücadele edemeyeceğini açıkladı. Tek erkeklerde 11 şampiyonlukla Monte Carlo Masters tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki İspanyol Rafael Nadal'ın ardından son dönemin en yetenekli isimlerinden Alcaraz da sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılamayacağını duyurdu.

Alcaraz: "Monte Carlo'da korta çıkmama kararı aldım"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili de bilgi aktaran dünyanın en iyi 2 numarası Alcaraz, "İki aydır kortlarda verdiğim mücadelenin ardından evime geldiğim için mutluyum ama son çıktığım Miami Açık yarı final maçını ağrı içinde tamamladım. Bugün Murcia kentinde doktorumla yaptığım değerlendirmenin ardından Monte Carlo'da korta çıkmama kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

2022 ABD Açık'ta kariyerinde ilk grand slam şampiyonluğu yaşayan ve dünya klasmanında 1 numaraya çıkmayı başaran en genç erkek tenisçi unvanının da sahibi olan İspanyol raket, yaşadığı sakatlığın ardından kortlardan uzak kalmak zorunda kalmıştı. Bu sezon katıldığı Arjantin Açık ile Indian Wells'te kupaya kaldıran19 yaşındaki tenisçi, geçen sene şampiyonluğa uzandığı Miami Açık yarı finalinde İtalyan Jannik Sinner'e 2-1 kaybederek elenmişti