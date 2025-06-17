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        Haberler Sağlık Nadir görülen lenfoma türünü Türkiye’de yendi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Nadir görülen lenfoma türünü Türkiye’de yendi

        Kazakistan'da yaşayan 21 yaşındaki Azamat Iltyzyr, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti ve lösemi tanısı konuldu. Tedavi için İstanbul'a gelen hastanın yapılan tetkikler sonucunda milyonda bir görülen lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendi. Uygulanan tedavi ve öz kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde genç hasta sağlığına kavuştu. Şu anda hiçbir şikayeti olmadığını söyleyen Iltyzyr, "Çalışıyorum, yavaş yavaş spor yapmaya başladım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:14
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        Nadir görülen lenfoma türünü Türkiye'de yendi
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        21 yaşındaki Azamat Iltyzyr’a Akut lösemi tanısı konuldu. Kazakistan’daki lösemi teşhisinin ardından özel bir hastaneye başvuran Azamat, yoğun kemoterapi sürecinin ardından 7 yaşındaki kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuştu.

        "TEDAVİYE HIZLI YANIT ALINDI"

        Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar şu ifadeleri kullandı: “Azamat bize geldiğinde genel durumu kötüydü, yüksek ateşi vardı. Dalak ve karaciğeri oldukça büyüktü. Kazakistan'da akut lösemi tanısı konmuştu ancak değerlendirmemiz sonucunda hastamızın çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğunu saptadık. Bu hastalığın seyri ve tedavisi lösemiden tamamen farklıydı. Toplamda 4 kür immunoterapi eşliğinde hastaya özel kemoterapi tedavisi uyguladık ve bu tedaviyle hastalık tamamen kontrol altına alındı. Ancak hastalığın nüksetmemesi için bir sonraki adım kök hücre nakliydi. Hastamızın büyük kardeşleri uyumlu çıkmadı ama 7 yaşındaki küçük kardeşi tam uyumlu çıktı. Ailenin ve çocuğun onayları alındıktan sonra nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün naklin üzerinden 29 ay geçti ve hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.”

        "TEDAVİDEN SONRA HAYATIM NORMALE DÖNDÜ"

        Iltyzyr ise hastalık sürecini ve iyileşme yolculuğunu şu sözlerle anlattı: “İlk olarak Almatı’da 39 - 40 derece ateşim bir hafta boyunca düşmedi. Sonra Astana’ya geçtim, orada hastaneye yattım ama ateşim yine düşmedi. Tanı konulduktan sonra Türkiye’ye geldim. Hastaneye geldiğimde üç-dört gün içinde ateşim düştü. 1 milyonda 1 görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendim. Tedavi başladı ve 4 kür kemoterapi aldım. Ardından öz kardeşim bana donör oldu. O zaman 7 yaşındaydı. Şimdi hiçbir şikâyetim yok, yavaş yavaş spor yapmaya başladım, çalışıyorum. Beni kendi evladı gibi gördüler, herkese teşekkür ederim.”

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