Nadir görülen lenfoma türünü Türkiye’de yendi

21 yaşındaki Azamat Iltyzyr’a Akut lösemi tanısı konuldu. Kazakistan’daki lösemi teşhisinin ardından özel bir hastaneye başvuran Azamat, yoğun kemoterapi sürecinin ardından 7 yaşındaki kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuştu.

"TEDAVİYE HIZLI YANIT ALINDI"

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar şu ifadeleri kullandı: “Azamat bize geldiğinde genel durumu kötüydü, yüksek ateşi vardı. Dalak ve karaciğeri oldukça büyüktü. Kazakistan'da akut lösemi tanısı konmuştu ancak değerlendirmemiz sonucunda hastamızın çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğunu saptadık. Bu hastalığın seyri ve tedavisi lösemiden tamamen farklıydı. Toplamda 4 kür immunoterapi eşliğinde hastaya özel kemoterapi tedavisi uyguladık ve bu tedaviyle hastalık tamamen kontrol altına alındı. Ancak hastalığın nüksetmemesi için bir sonraki adım kök hücre nakliydi. Hastamızın büyük kardeşleri uyumlu çıkmadı ama 7 yaşındaki küçük kardeşi tam uyumlu çıktı. Ailenin ve çocuğun onayları alındıktan sonra nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün naklin üzerinden 29 ay geçti ve hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.”