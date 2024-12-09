Nail Gönenli - İdil Yazar çiftinin fotoğrafı Özge Özpirinçci'den geldi

Nail Gönenli, Çağla Şıkel ile birlikteliğinin sona ermesinin ardından gönlünü İdil Yazar'a kaptırdı.

Yaklaşık iki aydır birlikte olan Nail Gönenli ile İdil Yazar, aşkından ilk fotoğraf ortaya çıktı.

AŞKIN İLK FOTOĞRAFINI ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ ORTAYA ÇIKARDI

Nail Gönenli, sevgilisi İdil Yazar ile yakın arkadaşları olan Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk ile eğlenmeye çıktı. Özpirinçci, hep birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı.