"BİRBİRİMİZİ 19 YILDIR TANIYORUZ"

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Meri' karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu da "Enis, çok eski arkadaşım. Biz birbirimizi 19 yıldır tanıyoruz. Bu oyunu ne kadar çok hayal ettiğini biliyorum. Oyunu prodüksiyon haline getirmesi uzun sürdü. İnanılmaz heyecanlıyım" dedi.

Şebnem Bozoklu ardından sözlerini şöyle sürdürdü: Enis kendi hayat hikâyesinin bir anlatımı olduğu için ben de bir karakter olarak bu oyunun içindeyim. Beni de bu hikâyede canlandırıyorlar. O yüzden merakla bekliyorum. Bu gece beni biraz gözyaşı bekliyor.