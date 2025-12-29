Namağlup lider Beşiktaş GAİN

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sergilediği performansla beğeni topluyor.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor.

Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, maçların son bölümlerindeki performansıyla da dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım, gelecek hafta Fenerbahçe Beko ile oynanacak derbi maçta kazanarak seriyi sürdürmenin peşinde.

LİGDE NAMAĞLUP LİDER

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda kaybetmedi.

Sezona oldukça iyi başlayan siyah-beyazlılar, ligde 13'te 13 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.

Beşiktaş, son olarak dün İzmir deplasmanında Aliağa Petkimspor'u 75-72 yendi. Üst üste 13. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe Beko ile arasındaki galibiyet sayısını da 2'ye çıkardı.