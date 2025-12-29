Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Namağlup lider Beşiktaş GAİN - Basketbol Haberleri

        Namağlup lider Beşiktaş GAİN

        Dusan Alimpijevic yönetiminde sezona fırtına gibi giren Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde 13'te 13 yaparak namağlup liderliğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Namağlup lider Beşiktaş GAİN
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sergilediği performansla beğeni topluyor.

        Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ligde 13'te 13 yaparak yoluna namağlup devam ediyor.

        Basketbol Süper Ligi'nde en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş GAİN, maçların son bölümlerindeki performansıyla da dikkati çekiyor.

        Siyah-beyazlı takım, gelecek hafta Fenerbahçe Beko ile oynanacak derbi maçta kazanarak seriyi sürdürmenin peşinde.

        LİGDE NAMAĞLUP LİDER

        Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda kaybetmedi.

        Sezona oldukça iyi başlayan siyah-beyazlılar, ligde 13'te 13 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.

        REKLAM

        Beşiktaş, son olarak dün İzmir deplasmanında Aliağa Petkimspor'u 75-72 yendi. Üst üste 13. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe Beko ile arasındaki galibiyet sayısını da 2'ye çıkardı.

        JONAH MATHEWS "BÜYÜK" OYNUYOR

        Beşiktaş GAİN'de ABD'li şutör oyun kurucu Jonah Mathews, ligde gösterdiği performansla takımını sırtlıyor.

        Süper Lig'de Aliağa Petkimspor karşısında dün attığı son saniye üçlüğüyle takımına galibiyeti getiren Mathews, bu sezon ligde tüm maçlarda forma giydi.

        ABD'li basketbolcu, ligde 16,08 sayı, 2,23 ribaunt, 2,77 asist ortalamalarıyla boy gösterdi.

        27 yaşındaki oyuncu, ligde son iki haftada TOFAŞ ve Aliağa Petkimspor karşısında son topları kullanarak takımına galibiyeti getirdi.

        ALİMPİJEVİC YÖNETİMİNDE TARİH YAZILIYOR

        Beşiktaş GAİN, bu sezon 8. haftada kırdığı kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu her hafta geliştiriyor.

        Siyah-beyazlılar, 1981-1982 sezonuna ait olan 7 maçlık galibiyet rekorunu her geçen maç yukarıya çekiyor.

        Dusan Alimpijevic'in öğrencileri Aliağa Petkimspor'u da yenerek bu sayıyı 13'e yükseltti.

        REKLAM

        DÖRT MAÇI İKİNCİ YARILARDA ÇEVİRDİ

        Beşiktaş, ligde 4 maçta üstünlüğü karşılaşmaların ikinci yarılarında sağladı.

        Siyah-beyazlılar, bu sezon karşılaşmaların son bölümlerini özellikle Jonah Mathews ile etkili oynayarak galibiyetlere uzandı.

        Ligin 7. haftasında Anadolu Efes karşısında devreye ve 3. çeyreğe geride giren Beşiktaş, karşılaşmayı 78-69 kazanmayı başardı. Süper Lig'de 9. haftada Glint Manisa Basket önünde soyunma odasına 44-32 mağlup giden siyah-beyazlılar, ikinci yarıda rakibini durdurdu ve maçı 79-65 yendi.

        Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında TOFAŞ'ı konuk ettiği maçta ilk yarıyı 35-33 geride tamamlayan Beşiktaş, Jonah Mathews'ün 12 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle mücadeleyi 73-72 kazandı ve yoluna kayıpsız devam etti. Ligde dün Aliağa Petkimspor karşısında devreye ve 3. periyoda yenik giren siyah-beyazlı ekip, son saniyede yine Mathews'ün dış atış isabetiyle karşılaşmayı 75-72 kazandı.

        REKLAM

        BU SEZON 26 MAÇTA 21 GALİBİYET

        Beşiktaş, bu sezon üç kulvarda 26 maça çıktı.

        Basketbol Süper Ligi'nde 13, BKT Avrupa Kupası'nda 12 ve Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 26 maça çıkan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 21 galibiyet aldı.

        Beşiktaş, bu maçlarda 5 kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maltepe'de kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçen yayaya motosiklet çarptı

         Maltepe'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, caddeden karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya yaralanırken, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Annesi katledilen çocuk vasi oldu!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları