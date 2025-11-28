Namibya'da yerel seçimlerin galibi Adolf Hitler

Namibya’nın iktidardaki Güney Batı Afrika Halkları Örgütü (SWAPO) partisinin uzun süreli temsilcisi olan Adolf Hitler Uunona, yeniden büyük bir farkla seçimleri kazandı.

2020'deki seçimde oyların yaklaşık yüzde 85’ini alarak koltuğunu koruyan Adolf Hitler Uunona, bölge meclis üyesi olarak tabandan gelen çalışmaları ve apartheid karşıtı çabalarıyla övgü topladı.

Uunona, 2020’de verdiği röportajda babasının ona diktatörün adını verdiğini ancak "muhtemelen Adolf Hitler’in ne anlama geldiğini bile bilmediğini" söyledi.

Hitler adını sadece resmi belgelerde ve oy pusulalarında kullandığını aktaran Uunona, çocukken adının kendisi için normal olduğunu fakat büyüdükçe "Hitler" gerçeğini öğrendiğini kaydetti.

Namibya’nın bağımsızlığını kazandığı 21 Mart 1990’dan bu yana iktidarda olan SWAPO partisi, Güney Afrika apartheid rejimine karşı verilen mücadeledeki eski bir kurtuluş hareketi olarak biliniyor. Parti, bağımsızlık sonrası düzenlenen tüm ulusal seçimleri kazandı.

SWAPO partisinin mücadelesi, Namibya’nın sert sömürge geçmişinin gölgesinde şekillendi.