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        Haberler İlandır Namilatour ve airtuerk İş Birliğiyle Fam Trip 2024 Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti

        Namilatour ve airtuerk İş Birliğiyle Fam Trip 2024 Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti

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        İlandır
        Giriş: 09.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:42
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        Namilatour ve airtuerk İş Birliğiyle Fam Trip 2024 Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti
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        Namilatour, Almanya partneri airtuerk ile birlikte Antalya'da düzenlediği Fam Trip 2024 etkinliği ile büyük bir başarıya imza attı. Almanya'dan gelen 17 acentenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, katılımcılara Antalya’nın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu ve iş ortaklıklarını daha da güçlendirdi.

        Etkinlik Detayları

        Üç gün süren etkinlik takvimi boyunca katılımcılar her gün farklı keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar Antalya’nın saklı güzelliklerinden Suluada, Amerikan Koyu ve Fener Koyu'nu ziyaret ederek bu doğa harikalarının tadını çıkardılar, Antalya'nın benzersiz doğasıyla baş başa kalarak unutulmaz anılar biriktirdiler.

        Ortaklıkların Güçlendirilmesi

        Etkinlik süresince, mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerin pekiştirilmesi ve gelecekteki projelerin değerlendirilmesi amacıyla birçok verimli toplantı gerçekleştirildi. Namilatour ve airtuerk arasındaki iş birliğinin, sektördeki yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyacağına inanılıyor.

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