Namilatour ve airtuerk İş Birliğiyle Fam Trip 2024 Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti

Namilatour, Almanya partneri airtuerk ile birlikte Antalya'da düzenlediği Fam Trip 2024 etkinliği ile büyük bir başarıya imza attı. Almanya'dan gelen 17 acentenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, katılımcılara Antalya’nın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu ve iş ortaklıklarını daha da güçlendirdi.

Etkinlik Detayları

Üç gün süren etkinlik takvimi boyunca katılımcılar her gün farklı keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar Antalya’nın saklı güzelliklerinden Suluada, Amerikan Koyu ve Fener Koyu'nu ziyaret ederek bu doğa harikalarının tadını çıkardılar, Antalya'nın benzersiz doğasıyla baş başa kalarak unutulmaz anılar biriktirdiler.