Nanenin faydaları 0:00 / 0:00

Nane hoş kokusu ile birçok alanda tatlandırıcı olarak kullanılır. Günlük yaşantımızda kullanıp tükettiğimiz birçok üründe nane ortaya çıkar. Kullanılan naneli diş macunları, naneli sakızlar, naneli şuruplar başta olmak üzere pek çok alanda tüketimi mevcuttur. Nanenin sağladığı faydalar solunum yolları hastalıkları başta olmak üzere, soğuk algınlığına, bronşite ve astıma gibi pek çok hastalığın tedavisinde şifalı bitki olarak kullanılan nane içerdiği esansıyla ortaya çıkan yağlar nedeniyle ağrı kesici özelliğe de sahiptir.

İnsan vücuduna sağladı bin bir çeşit faydası ile herkes Nanenin Faydaları Nelerdir? Kuru ve Taze Nane Neye Yarar, Faydaları ve Zararları Nedir? sorusunu geniş kapsamlı araştırmaya başlamıştır. İşte sorulan soruların cevapları tüm detayları ile sizler için yazımızda

Nanenin Faydaları

Yoğun derece oluşan baş ağrılarını ve migren rahatsızlığı yaşan kişilerin ağrılarını azaltır.

İnsan vücudunda oluşan yararsız hücre çoğalmasını önler.

Sindirim sisteminde oluşan hazımsızlık, ishal ve aşırı gaz oluşumunu engeller.

Mide bulantısı yaşayan kişilere anında olumlu etkiler sağlar.

Ağız içerisinde oluşan zararlı bakterilerin üremesinin önüne geçerek, ağız ve diş sağlığını düzeltir.

Soğuk algınlığı nedeni ile oluşan burun, boğaz tıkanıklığının önüne geçer.

Sinir sıkışmalarına ve kas ağrılarına iyi gelir.

Erkeklerin ciddi sorunu olan prostat kanserinin oluşmasını engeller.

Kadınların korkulu rüyası olan regl sancılarını hafifletici etkisi vardır.

Taze nanenin fayları kuru nane göre daha fazladır. Çünkü içerisindeki antiseptik özellik direkt vücuda etki ederek antibakteriyel bir özellik ortaya koyar.

Nanenin Zararları

Nanenin kullanım şekilleri sebebiyle ortaya çıkan pek çok zararlı etkileri vardır. Bunları sıralayacak olursak

Nane kadın ve erkek hormonlarının üzerinde olumu etkiler vardır fakat yoğun kullanım sonucu iki tarafın arasında var olan cinsel istek duygularının körelmesine sebep olur.

Nanenin kas gevşetici etkisi sebebiyle hamile kadınların gebelik döneminde doktor kontrolünde tüketilmediği takdirde gebelik döneminde olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Nane Yemek Neye İyi Gelir?

Nane tüketimi sağlık açısından insan vücuduna sağladığı yararları nedeniyle sıklıkla kullanılan bitkilerin başında yer alır. Sağlamış olduğu yararla nedeniyle nane yemek insanlar için doğal yoldan şifa bulma yöntemi olmuştur. tüketimi sindirimi hızlandırmakla beraber rahatlatmaya da sebep olur. Kilo verme döneminde olan kişiler için bu dönemin daha hızlı geçmesine yardımcı olur. Nane daha çok kurutulduktan sonra tercih edilir. Kuru nanenin yararları direkt olarak üst solumun yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesi ile bilinir. Nanenin faydaları İbrahim Saraçoğlu’na göre de insan sağlığına büyük fayda sağlar. Nezle döneminde oluşan burun tıkanıklığına iyi gelir.

Taze Nane Safra Kesesine İyi Gelir Mi?

Taze nane kullanımı safra kesesi rahatsızlarında oluşan ağrıları rahatlatıcı etkisi uzmanlar tarafından da onaylanan bir bilgi olmuştur. Yağlı besinlerin sindirimi sayesinde mideyi rahatlatır ve safra kesesi şikayetlerinin azalmasına sebep olur.