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Naomi Campbell ikinci kez anne oldu

İki yıl önce anne olduğunu müjdeleyen Naomi Campbell, aynı sürprizi tekrarladı. 53 yaşındaki model, ikinci kez anne olduğunu duyurdu

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  • Naomi Campbell ikinci kez anne oldu: Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir - Magazin haberleri

    Naomi Campbe'ın 2021'de bir bebek sahibi olduğunu duyurması büyük olay yaratmıştı.
    Bu mutlu haberin çok kısa süre öncesinde bir defileye bile çıkmıştı. O sırada da hamilelik belirtisi göstermiyordu.
  • Naomi Campbell ikinci kez anne oldu: Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir - Magazin haberleri

    AYNI SÜRPRİZİ BİR DAHA YAPTI

    Naomi Campbell'ın hem yaşının ilerlemesi hem de hiç hamile olarak görülmemesi nedeniyle bu bebek haberi, duyanları şoke etmişti.

    53 yaşındaki model, aynı sürprizi bir kez daha yaptı. Yine iki yıl önceki gibi sosyal medya hesabından yeni bir bebeğinin olduğunu duyurdu.
  • Naomi Campbell ikinci kez anne oldu: Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir - Magazin haberleri

    ERKEK BEBEK MÜJDESİ

    İki yıl önce bir sosyal medya paylaşımıyla kız çocuk annesi olduğunu duyuran Naomi Campbell, bu kez de bir erkek bebekle ailesinin genişlediği müjdesini verdi.
  • Naomi Campbell ikinci kez anne oldu: Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir - Magazin haberleri

    Naomi Campbell, artık iki çocuk annesi olduğunu yayımladığı duygu yüklü bir paylaşımla duyurdu. Fotoğrafta yeni bebek, Campbell'ın kucağında görülüyor. Minik erkek bebeğin elini tutan iki yaşındaki kızının eli de fotoğrafta yer alıyor.
  • Naomi Campbell ikinci kez anne oldu: Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir - Magazin haberleri

    "KENDİMİ KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUM"

    Naomi Campbell, haberi verdiği paylaşımında bebeğine "Benim küçük sevgilim" diyerek seslendi. "Şunu bil ki varlığınla bizi onurlandırdığın andan itibaren ölçüsüz bir sevgiyle sarılıp sarmalanıyorsun" ifadelerini kullanan Campbell, kendisini kutsanmış hissettiğini belirtti. Ünlü model sonra da oğluna "Hoş geldin" diye seslendi.
  • Naomi Campbell ikinci kez anne oldu: Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir - Magazin haberleri

    "ANNE OLMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR"

    Naomi Campbell, sözlerine erkek bebeğinin "Tanrı'dan gelen gerçek bir hediye" olduğunu da ekledi. Campbell, anne olma hayali kuran ama zamanın geçmesinden endişe eden hemcinslerine moral verecek bir cümle de söyledi: Anne olmak için hiçbir zaman geç değildir.

    Fotoğraflar: Avalon, Mega, Instagram

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