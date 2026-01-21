Naomi Osaka denizanası kostümüyle kortta
Naomi Osaka, Avustralya Açık'taki maçına denizanasından ilham alarak tasarladığı kıyafetiyle çıktı
Kortların Japon yıldızı Naomi Osaka, Avustralya Açık'taki maçına ilginç bir tarzla çıktı. 28 yaşındaki tenis oyuncusu Avustralya'nın Melbourne kentinde Kadınlar Tekler Birinci Turu'nda oynadı. Osaka, korta denizanasını andıran bir kıyafetle çıktı.
Kıyafeti kendisinin tasarladığını söyleyen Naomi Osaka, sosyal medya paylaşımında; "Denizanasından esinlenerek tasarladım. Sevdiğim şeyleri yapabildiğim için çok minnettarım" ifadesini kullandı.
Korta şapka ve tülle sarılmış halde çıkan Naomi Osaka, bir de elinde beyaz şemsiye tuttu. Ünlü raket, maça başlarken kostümün gösterişli kısmını üstünden çıkarıp tenis kıyafetiyle kaldı.
Naomi Osaka, dün Hırvat Antonia Ruzic'e karşı maçı kazanarak bir üst tura yükseldi; bugün Romanyalı Sorana Cîrstea ile karşılaşacak.