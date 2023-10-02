Naomi Watts: Babamla bir fotoğrafım bile yok

"BABAMLA BİR FOTOĞRAFIM BİLE YOK" Henüz yedi yaşındayken babası Peter Watts'ı kaybettiğini anlatan Naomi Watts, "Daha da acı olan; babamla gerçek bir fotoğrafımın olmaması... Ara sıra yeni bir fotoğrafla karşılaşıyorum. Sanki o günü ve nerede olduğumuzu hatırlıyormuşum gibi hissediyorum" dedi.

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"HEP ARKA PLANDA GÖRÜNÜYOR"



Naomi Watts, daha önce verdiği röportajlarda babasını, ona en çok ihtiyaç duyduğu anlarda kaybetmenin etkilerini yetişkin olduğunda bile hissettiğini söylemişti.



Ünlü oyuncu, "Babamın bende belki üç fotoğrafı, belki de iki anısı var. Elimizde kalan fotoğraflarında da hep arka planda küçük bir nokta olarak görünüyor" şeklinde konuşmuştu.