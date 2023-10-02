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        Haberler Dünyadan Naomi Watts: Babamla bir fotoğrafım bile yok - Magazin haberleri

        Naomi Watts: Babamla bir fotoğrafım bile yok

        Naomi Watts, henüz yedi yaşında bir çocukken vefat eden babası Peter Watts ile ilgili açıklamada bulundu. Watts, "Daha da acı olan; babamla gerçek bir fotoğrafımın olmaması... Ara sıra yeni bir fotoğrafla karşılaşıyorum. Sanki o günü ve nerede olduğumuzu hatırlıyormuşum gibi hissediyorum" ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:01
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        Geçtiğimiz aylarda Billy Crudup ile New York'taki bir adliyede nikâh masasına oturan Naomi Watts, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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        "BABAMLA BİR FOTOĞRAFIM BİLE YOK"

        Henüz yedi yaşındayken babası Peter Watts'ı kaybettiğini anlatan Naomi Watts, "Daha da acı olan; babamla gerçek bir fotoğrafımın olmaması... Ara sıra yeni bir fotoğrafla karşılaşıyorum. Sanki o günü ve nerede olduğumuzu hatırlıyormuşum gibi hissediyorum" dedi.

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        "HEP ARKA PLANDA GÖRÜNÜYOR"

        Naomi Watts, daha önce verdiği röportajlarda babasını, ona en çok ihtiyaç duyduğu anlarda kaybetmenin etkilerini yetişkin olduğunda bile hissettiğini söylemişti.

        Ünlü oyuncu, "Babamın bende belki üç fotoğrafı, belki de iki anısı var. Elimizde kalan fotoğraflarında da hep arka planda küçük bir nokta olarak görünüyor" şeklinde konuşmuştu.

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        31 YAŞINDA HAYATA VEDA ETMİŞTİ

        Naomi Watts'ın babası Peter Watts, müzik dünyasının efsane gruplarından 'Pink Floyd'un ses mühendisiydi. Watts, hayata veda ettiğinde ise 31 yaşındaydı.

        Fotoğraflar: AP

        #Naomi Watts
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