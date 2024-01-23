Napoli: 0 - Inter: 1 MAÇ SONUCU
İtalya Süper Kupası finalinde Napoli'yi son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen Inter üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu.
İtalya Süper Kupası'nın sahibi buldu. Napoli ile Inter finalde karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Napoli'den Giovanni Simeone ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra baskısını daha da artıran Inter aradığı golü son dakikalarda buldu.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, 90+3. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve İtalya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.