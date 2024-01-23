Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli: 0 - Inter: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Napoli: 0 - Inter: 1 MAÇ SONUCU

        İtalya Süper Kupası finalinde Napoli'yi son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen Inter üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.01.2024 - 00:04 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Kupa'nın sahibi Inter
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Süper Kupası'nın sahibi buldu. Napoli ile Inter finalde karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmanın 60. dakikasında Napoli'den Giovanni Simeone ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra baskısını daha da artıran Inter aradığı golü son dakikalarda buldu.

        Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, 90+3. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve İtalya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor