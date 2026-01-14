Habertürk
        Napoli: 0 - Parma: 0 | MAÇ SONUCU (Napoli'ye Parma çelmesi) - Futbol Haberleri

        Napoli: 0 - Parma: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli sahasında Parma'yı ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Giriş: 14.01.2026 - 23:03 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:03
        Napoli'ye Parma çelmesi!
        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, sahasında Parma ile 0-0 berabere kaldı.

        Diego Armando Maradona Stadı'ndaki 20. hafta karşılaşmasında Napoli, Parma'yı konuk etti.

        Napoli, maç boyunca üstün oynayan taraf olsa da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

        Lider Inter'i takibini sürdüren Napoli, üst üste üçüncü beraberliğini alarak puanını 40 yaptı. Parma ise 22 puana yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri harekete geçti

        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Aralık 2024'ten bu yana zaman zaman patlayan ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda yeni bir volkanik aktivite gözlemlendi.  

