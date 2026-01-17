Napoli: 1 - Sassuolo: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Napoli sahasında Sassuolo'yu ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 maç sonra galip geldi.
İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında Napoli ile Sassuolo kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü 7. dakikada Stanislav Lobotka kaydetti.
Bu sonucun ardından Napoli, 3 maç sonra kazandı ve 43 puana yükseldi. Üst üste 3. maçını kaybeden konuk takım ise 23 puanda kaldı.
Ligin 22. haftasında Napoli deplasmanda Juventus'a konuk olacak. Sassuolo ise sahasında Cremonese'yi ağırlayacak.