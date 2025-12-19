Napoli: 2 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Napoli ile Milan karşı karşıya geldi. Napoli, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park Stadı'ndaki müsabakayı 2-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada David Neres ve 63. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.

Bu sonuçla birlilkte Antonio Conte ve öğrencileri, geçen yıl katılamadıkları, 2023'te ise finalde Inter'e kaybettikleri kupada finale yükseldi.