        Napoli: 2 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU

        Napoli: 2 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Süper Kupa yarı finalinde Napoli, Milan'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. David Neres ve Rasmus Höjlund'un golleriyle galibiyete ulaşan Napoli, 22 Aralık'ta Bologna-Inter eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 00:35 Güncelleme: 19.12.2025 - 00:35
        Napoli, Milan'ı devirerek finale yükseldi!
        İtalya Süper Kupa yarı finalinde Napoli ile Milan karşı karşıya geldi. Napoli, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park Stadı'ndaki müsabakayı 2-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi.

        Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada David Neres ve 63. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.

        Bu sonuçla birlilkte Antonio Conte ve öğrencileri, geçen yıl katılamadıkları, 2023'te ise finalde Inter'e kaybettikleri kupada finale yükseldi.

        Milan ise, geçtiğimiz yıl Inter'i 3-2 yenerek, İtalya Süper Kupa'yı müzesine taşımıştı. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, bu kez yarı finalde turnuvaya veda etti.

        Napoli, 22 Aralık Pazartesi günü finalde Bologna-Inter karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak. Bologna-Inter maçı, 19 Aralık Cuma günü oynanacak.

