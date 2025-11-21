Habertürk
        Napoli Başkanı'na usulsüzlük yargılaması: Osimhen transferi de dava konusu!

        Napoli Başkanı'na usulsüzlük yargılaması: Osimhen transferi de dava konusu!

        Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 2019-2021 yıllarındaki transferlerde mali usulsüzlük iddiasıyla yargılanacak. Roma'daki mahkeme, davayı kabul etti. Manolas ve Osimhen transferleri soruşturmanın merkezinde yer alırken ilk duruşma 2 Aralık 2026'da yapılacak.

        Giriş: 21.11.2025 - 09:49 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:49
        Napoli Başkanı'na usulsüzlük yargılaması!
        Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, bazı futbolcu transferleri üzerinden 2019-2021 yıllarında kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına karar verildi.

        İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma’daki ön duruşma hakimliği, Serie A takımlarından Napoli’nin başkanı De Laurentiis ile kulüpteki “sağ kolu” olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli’nin, kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle haklarındaki yargılama talebini kabul etti.

        Basına konuşan De Laurentiis’in avukatları Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri ve Lorenzo Contrada, ön duruşma hakimliğinin yargılamaya sevk kararı vermesinin kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi.

        İtalyan ANSA Ajansı da De Laurentiis ve Chiavelli’nin yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 2 Aralık 2026’da yapılacağını geçti. De Laurentiis’in yargılanmasına yol açan mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığı belirtildi.

        Bu transferlerin; Napoli’nin 2019 yılında Roma’dan aldığı Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020’de Fransa’nın Lille kulübünden transfer ettiği Nijeryalı forvet Victor Osimhen olduğu ifade edildi.

        Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, şubat ayındaki yargılama talebinde, söz konusu transferlerin kulübün mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı olmuş olabileceği iddialarına yer vermişti.

