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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Napoli'de Kim Min-Jae korkusu

Sezon başında Fenerbahçe’den Serie A ekibi Napoli’ye transfer olan ve şimdiye dek performansıyla lige damga vuran Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae için sürpriz bir gelişme yaşandı

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  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Fenerbahçe'den sezon başında İtalyan Serie A takımlarından Napoli’ye transfer olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    2021 yazında Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'ya transfer oldu. Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. 
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Adı Rennes ile de geçen Kim Min Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 Milyon Euro kazandırdı.
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Kim Min-jae 6'i Şampiyonlar Ligi, 12'i Serie A olmak üzere 18 maçta forma giyerek takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Savunmada verdiği mücadeleyle iyi performans sergileyen Güney Koreli oyuncu, ligde de 2 gole imza attı.
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Son olarak Napoli'nin Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Corriere dello Sport'a verdiği röportjada Güney Kore'li oyuncu hakkında şu sözleri söyledi:
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    "Bu yaz transfer sürecinde ona sıkı sıkı sarıldık. Onun çok dikkatli oluşu ve sahadaki hızı beni çok etkiledi. Onu transfer ederken bunların etkisi büyük oldu. Takımda büyük bir etki yarattı ve hemen uyum sağladı. Bütün bunlar için Spaletti'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor."
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    İtalya Ligi'nde 12 maça çıkarak tüm gözlerini üzerine çeken Kim Min-Jae, Serie A'da sezonun en fazla isabetli pas yapan oyuncusu rekorunu kırarken, aynı zamanda da Ekim ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya kadroya katılan yıldızın serbest kalma bedelinin 50 milyon Euro olduğu İtalya basının yer alırken, bu bedelin arttırılması için önümüzdeki günlerde görüşmeler yapıldığı da haberde yer alan bilgiler arasında.
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    KİM KORKUSU

    İtalyan Corriere dello Sport’un haberine göre Napoli, Kim Min-Jae konusunda bir korku yaşıyor. İtalyan basınına göre Kim’in sözleşmesindeki 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi Napoli’yi korkutuyor.
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda da boy gösterecek olan yıldız stoperin göstereceği performansla Avrupa’nın dev kulüplerini cezbetmesine yüksek olasılık olarak bakılıyor. 
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Napoli yönetimi, bu kulüplerden birinin Kim Min-Jae gibi komple bir merkez stoper için 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemesinden çekiniyor.
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Bu nedenlerden dolayı harekete geçen İtalyan kulübü, Kim ile yeni kontrat çalışmalarına başladı. 
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Yıldız stoperi elinde tutmak isteyen Napoli, Güney Koreli oyuncunun maaşına tatmin edici bir zam yapıp, serbest kalma maddesini yükseltmek veya tamamen kaldırmak istiyor. Napoli, Kim Min-Jae ile 27 Temmuz'da sözleşme imzalamıştı. 
  • Napoli'de Kim Min-Jae korkusu - Son dakika spor haberleri

    Serbest kalma maddesi korkusundan dolayı İtalyanlar, bu sözleşmeden yaklaşık 3 ay sonra yeni bir kontrat için Kim'in kapısına dayandı. Dünya Kupası’ndan önce Kim’le anlaşmaya çalışan Napoli eğer başarılı olamazsa, dev turnuvanın hemen ardından yıldız stopere yeni bir kontrat sunacak.

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