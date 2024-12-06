İtalya Serie A'da lider Napoli, Lazio'yu ağırlıyor. Oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 2'şer mağlübiyet ve beraberliği olan Napoli 32 puanla zirvede bulunuyor. Öte yandan 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlübiyet elde eden Lazio, 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Napoli- Lazio maçı ne zaman? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu...