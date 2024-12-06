Napoli- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya Serie A 15. hafta maçında Napoli, Lazio ile kozlarını paylaşacak. Dün oynanan İtalya Kupası son 16 turu maçında iki takım karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı Lazio 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Peki, Napoli- Lazio Serie A maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da lider Napoli, Lazio'yu ağırlıyor. Oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 2'şer mağlübiyet ve beraberliği olan Napoli 32 puanla zirvede bulunuyor. Öte yandan 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlübiyet elde eden Lazio, 28 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Napoli- Lazio maçı ne zaman? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu...
NAPOLİ- LAZİO MAÇI NE ZAMAN?
Napoli- Lazio İtalya Serie A maçı 8 Aralık Pazar günü 22.45'te oynanacak
NAPOLİ- LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak kritik mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanacak.