        'Narcos: Mexico' oyuncusu Gerardo Taracena hayatını kaybetti

        'Narcos: Mexico' dizisinin ve 'Apocalypto' filminin yıldızlarından Gerardo Taracena, 55 yaşında hayata veda etti. Meksikalı oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı

        Giriş: 03.02.2026 - 10:12 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:18
        55 yaşında hayatını kaybetti
        'Narcos: Mexico' dizisinin ve 'Apocalypto' filminin yıldızlarından Gerardo Taracena, 55 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Taracena'nın ölümünü, Meksika Film Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından duyuruldu.

        Gerardo Taracena (Sağda) Mel Gibson'ın yönettiği 2006 yapımı 'Apocalypto'da 'Middle Eye' karakterini canlandırdı.
        Gerardo Taracena (Sağda) Mel Gibson'ın yönettiği 2006 yapımı 'Apocalypto'da 'Middle Eye' karakterini canlandırdı.

        Kuruluş, Gerardo Taracena'yı "Ekrandaki varlığı yoğun, dürüst ve son derece insani bir iz bırakan, Meksika sinemasının temel taşlarından biri" olarak nitelendirdi.

        1970'te Mexico City'de doğan Gerardo Taracena, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Tiyatro Merkezi'nde Dramatik Sanatlar eğitimi aldı. Daha sonra televizyon ve filmlerde çalıştı, profesyonel dansçılık yaptı.

        Gerardo Taracena'nın tanınırlığını artıran bir diğer film, 2004 yapımı suç - gerilim türündeki 'Man On Fire' oldu. Taracena, bu filmde; Denzel Washington ve Dakota Fanning ile birlikte rol aldı. 2007 yapımı 'The Violin', 2009 yapımı 'Sin Nombre' gibi yapımlarda yer alan oyuncu, 2001'de Brad Pitt ve Julia Roberts ile birlikte 'The Mexican'da kamera karşısına geçti.

