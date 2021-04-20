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'Nardis Konserleri' başlıyor

Garanti BBVA Nardis Konserleri bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşecek konserler, 22 Nisan’da Selen Gülün Trio’yla başlayacak ve sahneport.com üzerinden biletli olarak izlemeye açılacak.

'Nardis Konserleri' başlıyor


Uzun yıllardır müziğe verdiği destekle müzikseverlerin birbirinden değerli sanatçılarla buluşmasına aracılık eden Garanti BBVA’nın Nardis Konserleri başlıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşecek konserler, sahneport.com üzerinden biletli olarak izlemeye açılacak.

Selen G&uuml;l&uuml;n
Selen Gülün

Seri 22 Nisan’da Selen Gülün Trio’nun vereceği konserle başlayacak. Piyanist, besteci ve şarkıcı Selen Gülün’e elektrik basta Alper Yılmaz ve davulda Berke Özgümüş eşlik edecek. Selen Gülün Trio, Nardis performansları için Sürprizler, Başka ve Yollar albümlerinden seçilmiş parçalardan oluşan retrospektif bir repertuvar hazırladı.

Kerem T&uuml;rkaydın Quartet
Kerem Türkaydın Quartet

27 Nisan’da Kerem Türkaydın Quartet Nardis sahnesinde olacak. 2018 yılında yayınladığı ilk albümü “Candid Music” ile dinleyicilerin ve eleştirmenlerin övgüsünü toplayan sanatçıya trompette Şenova Ülker, davulda Fırtına Kıral, kontrbasta Enver Muhammedi eşlik edecek. Türkaydın, dörtlüsüyle “Candid Music” albümünden parçalar ve caz standartlarından örnekler seslendirecek.

Anıl Şallıel Quartet
Anıl Şallıel Quartet

30 Nisan’da ise Dünya Caz Günü özel konseriyle Anıl Şallıel Quartet sahne alacak. Saksafondaki başarısıyla caz sahnesinin parlayan yıldızları arasında yer alan Şallıel’e piyano ve keyboard’da Tolga Erzurumlu, basta Mehmet Özen ve davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

Kaan Bıyıkoğlu Quartet
Kaan Bıyıkoğlu Quartet

2 Mayıs’ta Nardis sahnesine Kaan Bıyıkoğlu Quartet konuk olacak. Türkiye’nin en önemli caz piyanistlerinden Kaan Bıyıkoğlu’na saksafonda Batu Şallıel, kontrbasta Enver Muhammedi ve davulda Ekin Cengizkan eşlik edecek.

Cem Tuncer Trio
Cem Tuncer Trio

Nardis Konserleri’nin kapanışını 4 Mayıs’ta Cem Tuncer Trio yapacak. Gitarist Cem Tuncer’e tenor saksafonda Engin Recepoğulları, basta Volkan Topakoğlu eşlik edecek.

Nardis sahnesinden bant kaydı olarak yayınlanacak konserler, 1 yıl süre ile erişime açık olacak.

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