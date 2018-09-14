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Narenciyede erken hasat ihracatı artırdı

Hasadına bu yıl bir ay erken başlanan narenciyede, ağustosta ihracattan elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 209 artarak 6 milyon 573 bin dolar oldu

14.09.2018 - 13:08 | Güncelleme: AA

Ulusal Turunçgil Konseyi (UTK) Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, bu yıl mevsimsel değişiklikler nedeniyle sezonun yaklaşık bir ay erken başladığını söyledi.

Erken hasatla birlikte ihracat sezonunun uzayacağını anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıla oranla çok daha yüksek bir ihracat rakamına ulaşmayı bekliyoruz. Kaliteden üretici ve ihracatçı memnun. Şu anda yurt dışından da talepler gelmeye başladı. Bizler, Ulusal Turunçgil Konseyi ve Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak, yeni ülkelere ve pazarlara da bir açılım yapıyoruz. Bunun çalışmaları devam ediyor. Özellikle uzak ülkeler için büyük ölçüde yol katettik. Kısa sürede bu uzak ülkelere kapılarda açıldığı zaman narenciye ihracatıyla ilgili istediğimiz rakamlara ve 2023 hedeflerine ulaşmış olacağız."

Kaçmaz, geçen yılın ağustos ayında 5 bin ton narenciye ihracatı gerçekleştirildiğini, bu yıl aynı dönemde rakamın yüzde 181 artarak 14 bin tona yükseldiğini bildirdi. Kemal Kaçmaz, söz konusu dönemde narenciye ihracatından elde edilen gelirin de geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 209 artarak 6 milyon 573 bin dolara çıktığını kaydetti.

"ANA HEDEFİMİZ UZAK ÜLKELER"

Türkiye'deki yaş meyve ve sebze ihracatının şu anda yüzde 50'ye varan kısmını turunçgillerin oluşturduğunu bildiren Kaçmaz, "Turunçgil sektörü artık alt bir sektör olmaktan çıkıp, başlı başına bir sektör haline geldi. Üretim alanlarımız da gün geçtikçe genişliyor. Dünya standartlarına uygun ürün yetiştirmeye başladık. Ambalajlarımız da dünya standartlarında. Bu sebeple istediğimiz noktaya ulaştık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, ihracat yaptıkları ülkeleri daha da artıracaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İhracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, Romanya, Suudi Arabistan, Polonya, Sırbistan ve Rusya yer alıyor. Bu ülkeler hemen hemen her yıl olduğu gibi bu yılda ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Tabi bizim ana hedefimiz uzak ülkeler. Bunların da arasında Çin, Japonya ve Malezya gibi ülkeler bulunuyor. Bu ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Ben inanıyorum ki bu ülkelerdeki kapılarda açıldığı zaman, narenciye ihracatı katlanarak devam edecek. Şu anda bu ülkeler tarafından bir talep var. Ancak iki ülke arasındaki bürokratik yazışma ve anlaşmaların bitmesini bekliyorlar. Bu sürecin hızlı işlemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

 

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