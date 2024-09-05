Narin ile ilgili son dakika haberleri gündemde yer alıyor. En son Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 gün önce kaybolan Narin’i arama çalışmaları sürerken ekipler, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla aramalar yapıyor. Peki Narin bulundu mu, nerede, yaşıyor mu, son durum ne? Kayıp Narin Güran kimdir?