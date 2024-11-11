9- Dosya taraflarının R.A. isimli şahsın tanık olarak dinletme taleplerinin dosyanın muktezası da göz önüne alındığında ileride herhangi bir tartışmaya mahal vermemek için tanık olarak dinlenmesi talebinin kabulüne, şahsın 18 yaşından küçük olduğu ve mahkememizde yapılan gözlemlerde kendisini duruşmada rahatça ifade edemeyeceği izlenimini uyanması karşısında AGO’da bir uzman eşliğinde beyanlarının alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına, tanığın duruşma günü tutuklu olması halinde celbine, tutuksuz olması halinde zorla getirme emri düzenlenmesine,

HASTANE GÖRÜNTÜLERİ DE İSTENDİ

10- 21 DBP 605 plaka sayılı aracın olay günü PTS kayıtlarının Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden istenilmesine,

11- Dosya arasında daraltılmış baz olarak adlandırılan raporun içeriği dikkate alındığında, Diyarbakır CBS’ye müzekkere yazılarak raporu hazırlayan kişilerin hangi yöntemle, hangi baz bilgilerini kullanarak, hangi cihazlar ile ve yine hangi kriterlere uyarak ve dayandıkları bilimsel tekniklerin neler olduklarını gösterir ve sapma paylarının olup olmadığını belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına,

12- Memorial Hastanesi'ne ait 22.08 2024 tarihinde 01.00- 02.00 arasındaki bütün kamera kayıtlarının mahkememize gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,

13- Her ne kadar sanıklar müdafinin Mehmet Sait Tek, MOBESE, Dara 2 ve Hatip Kaya görüntülerini talep etmişlerse de Diyarbakır CBS tarafından gönderilen söz konusu görüntülerinin olup olmadığının sanıklar müdafi tarafından kontrol edilmesine, eğer bu konuda bir eksiklik varsa celse arasında mahkememize talepte bulunmalarına, söz konusu talebin duruşma günü beklenmeksizin ivedi bir şekilde değerlendirilmesine,

14- Sanıklar müdafinin talep ettiği Şahin Göz isimli kameranın harici olarak elde edilen bilgilerde kayıt yapmadığının belirtilmesi karşısında söz konusu kameranın olay günü 15:00- 17:00 saatleri arasında kayıt yapıp yapmadığını gösterir varsa kamera kayıtlarının mahkememize gönderilmesinin istenilmesine, eğer kayıt yapıyor ise yine ilgili kaydın mahkememize gönderilmesi için Bağlar ilçe Jandarma’dan istenilmesine,