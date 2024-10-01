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        Haberler Bilgi Gündem NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Narin'in katili kim, neden öldürüldü, kim öldürdü? 8 yaşındaki Narin olayı son durum

        Narin Güran cinayetinde son durum: Jandarma hepsine el koydu! Narin'in katili kim, neden öldürüldü?

        Narin Güran cinayeti son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin cinayeti soruşturması devam ediyor. Nevzat Bahtiyar, son ifadesinde, amca Salim Güran'ın çağırmasıyla Arif Güran'ın evine gittiğini ve Narin'in cansız bedenini evin bir odasından aldığını söylemişti. Arif Güran'ın evinde bulunan halı ve bazı materyaller, incelenmek üzere alındı. Öte yandan askeri üs bölgesine ait kamerada iki kişinin dere bölgesinde olduğu tespit edildi. Peki, Narin'in katili kim, neden öldürüldü, kim öldürdü? İşte, 8 yaşındaki Narin olayı son durum...

        Giriş: 01.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:14
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        Narin Güran cinayeti son durum gelişmeleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. O günden bu yana ‘’Narin’in katili kim, neden öldürüldü, kim öldürdü?’’ soruları gündemden düşmüyor. Gizemini koruyan cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar, küçük kızın amcası, annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahırda bulunan 2 izmaritin ardından Arif Güran'ın evinde bulunan halılar incelemeye alındı. İşte, 8 yaşındaki Narin olayı son durum...

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        NARİN GÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR!

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış olarak bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

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        Narin'in ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapora göre, küçük kızın ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, bu bulgunun dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi.

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        Raporda ayrıca Narin'in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu belirtilerek, dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu ifade edildi.

        Raporda, Narin'in cinsel saldırı ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı yer aldı.

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        NEVZAT SON İFADESİNDE EVİ İŞARET ETMİŞTİ

        Sürdürülen soruşturma kapmasında, üçüncü kez ifadesi alınan Nevzat Bahtiyar, şoke eden iddialarda bulunmuştu. Son ifadesinde, amca Salim’in kendisini çağırdığını söyleyerek Arif Güran’ın evine gittiğini belirten Bahtiyar, ‘’Eve girdiğimde odaların kapıları kapalıydı. Bir tanesi açıktı. Odada Narin yatıyordu. Salim bana, ‘Narin, Yüksel’le ilişkimizi gördü, onu öldürdüm. Artık sen de suç ortağımsın. Al bunu parçala yok et.’’ dediğini söylemişti.

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        Nevzat Bahtiyar, amca Salim’in kendisini tehdit ettiğini ve 200 bin lira vereceğini de ifadesinde belirtmişti.

        Narin’in cansız bedenini aldığını söyleyen Bahtiyar, kendi evinin ahırına götürüp yukarı baktığında, anne Yüksel Güran’ın kafasını kollarının arasına alarak ağladığını gördüğünü iddia etmişti.

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        OLAY YERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

        Narin’in cesedinin bulunmasından sonra cinayetin gerçekleştiği yeri tespit etmeye çalışan Jandarma ekipleri, 5 noktada dikkat çeken çalışmalar yaptı.

        Önemli noktalar olarak görülen bu yerler, Arif Güran’ın iki ahırı ve evi, Nevzat Bahtiyar’ın ahırı, üvey babaanne Süheyla Güran’ın ahırı ve olayın en önemli delilin çıktığı noktalardan biri de amca Salim Güran’ın kullandığı araçtı.

        Aracın ön şoför koltuğu, aracın arka sağ kapı iç tarafı ve direksiyon üstünde Narin’e ait salya DNA’sı bulundu.

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        NARİN’İN KATİLİ KİM, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ VE KİM ÖLDÜRDÜ?

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Narin’in cinayet soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

        Alınan ifadeler ve yapılan soruşturmalarda Narin Güran’ın nerede öldürüldüğüne dair delil arayan Jandarma ekiplerinin, Arif Güran’ın evinde bulunan halılara ve bazı materyallere incelemek üzere el koyduğu ortaya çıktı.

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        EVİN HALILARI İNCELEMEYE ALINDI!

        Arif Güran’ın evinde, ahırında ve Nevzat Bahtiyar’ın ahırı ile üvey babaanne Süheyla Güran’ın ahırında elde edilen tüm materyallerin, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Dairesi’ne gönderildiği öğrenildi.

        Halılarda, Narin'in salya veya olayla bağlantılı olabilecek bir DNA bulgusu ile amca Salim'in izleri aranacak.

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        DERE BÖLGESİNDEKİ İKİ KİŞİ KİM?

        Öte yandan bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları da incelendi. Yapılan incelemelerde, Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere bölgesinde olduğu ve 50 dakika burada kaldığı kamera görüntüsüyle ortaya çıkmıştı. Titiz incelenen görüntülerin ardından yeni bir gelime yaşandı.

        Olay günü Nevzat Bahtiyar’ın Narin’i gömdüğü saatlerde dere bölgesinde iki kişinin görüntüsü daha tespit edildi. Bu iki kişinin kim olduğu ve olayla bağlantılarının olup olmadığı incelenmeye başlandı.

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