Narin Güran cinayeti son durum gelişmeleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. O günden bu yana ‘’Narin’in katili kim, neden öldürüldü, kim öldürdü?’’ soruları gündemden düşmüyor. Gizemini koruyan cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar, küçük kızın amcası, annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahırda bulunan 2 izmaritin ardından Arif Güran'ın evinde bulunan halılar incelemeye alındı. İşte, 8 yaşındaki Narin olayı son durum...