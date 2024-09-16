Diyarbakır'da, Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan, 8 Eylül'de mahalledeki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in mezarı 8'inci günde de ziyaret ediliyor.

MEZARI MERMERLE KAPLANDI İHA'da yer alan habere göre kent merkezi ve birçok şehirden gelen vatandaş; kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Bugün ise Narin'in kabri mermerle yapıldı.

"ALLAH, HAKKINI BIRAKMASIN" Mezarlığa ziyarete gelen Bünyamin Budak, Diyarbakır'dan Narin için geldiğini, bu acının herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Budak, “Yasin-i Şerif okuyalım dedik; Allah, hakkını bırakmasın. Babam da olsa Allah, hakkını bırakmasın” dedi.