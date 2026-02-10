Narko timler 2026’ya hızlı girdi

Türkiye’de uyuşturucu madde yakalamaları son yıllarda önemli artış gösterdi. Özellikle sentetik maddelerde rekor seviyelere ulaşıldı. Bu maddeler 24 saat esaslı olarak internet, sosyal medya ağları üzerinden satılıyor.

2025’te resmî verilere göre 30 tonun üzerinde uyuşturucu madde yakalandı. Dünya genelinde yakalanan uyuşturucu miktarları Türkiye’den çok daha fazla ancak Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle transit ticarette önemli bir güzergah noktası olarak öne çıkıyor.

Yakalama rakamları, toplam uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin çok küçük bir kısmını temsil eder. Bilimsel olarak yakalamaların toplam sevkiyatın yüzde 10-20’si kadar olduğu ifade edilir.

Bu yılın ilk ayında emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 4.8 milyar TL’lik uyuşturucu madde ele geçirilirken, sınır kapıları ve havaalanlarında yapılan operasyonlarda toplam 378.9 kg esrar, 117.4 kg sentetik uyuşturucu hap, 225.5 kg metamfetamin ve diğer narkotik maddeler ele geçirildi.

Polis ve jandarmanın son 10 günlük operasyonlarında ise 1 ton 124 kg uyuşturucu yakalandı. Bunun yanı sıra 1.83 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, son 10 günlük operasyonları, "24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 124 kg uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi" diyerek duyurdu. Bu operasyonlarda 144 şüpheli yakalandı. SİBER AĞLARA OPERASYON Ayrıca; İstanbul başta olmak üzere; Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de internet ve sosyal ağlar üzerinden 24 saat boyunca uyuşturucu satan çetelere operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri tarafından operasyonlarda; 305 şüpheli yakalandı. SENTETİKTE BÜYÜK ARTIŞ 2025 yılı resmi verilerine göre; Türkiye'de gümrükler ve güvenlik güçlerince yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında; 33.6 ton uyuşturucu madde yakalandı. Bunun parasal değeri 44.9 milyar TL'ye ulaşıyor. 2024'le kıyaslandığında miktarda yüzde 38, parasal değerde ise yüzde 47'lik bir artış gerçekleşti. Sadece metamfetamin (sentetik uyuşturucu) yakalamaları tarihteki en yüksek seviyesine çıktı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) 2023 verilerine göre dünya genelinde toplam uyuşturucu yakalamaları ton bazında oldukça yüksek seviyelerde. Dünya ölçeğinde 2 bin 275 ton kokain ele geçirildi. ABD, Kolombiya, Brezilya, Panama gibi ülkeler kokain bazında yüksek toplam yakalamalar yapan ülkeler olarak öne çıkıyor. Küresel yakalamalar çoğunlukla üretici/çok büyük transit ülkelerde yoğunlaşıyor.