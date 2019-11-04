Bina mühürlendi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yakutiye İlçesi Rabiaana Mahallesi Osmanpaşa Sokak'ta 22 numarada bulunan eve, ihbar üzerine baskın düzenledi.

Sabah saatlerinde düzenlenen baskında, uzun süredir boş olduğu ortaya çıkan evin odalarından birinde kuyu bulundu. Kazma, kürek ve baretlerin de olduğu odada, kazılan kuyudan çıkan toprağın olduğu da görüldü.

Polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kuyunun 1 metre eninde 17 metre derinliğinde olduğunu tespit etti.

Y.E.C.'ye ait olduğu belirlenen evde delil arayan polis, pencere kenarları ile kapılardan parmak izi örneği aldı. Ayrıca kazma, kürek ve baretlere el koydu. Sigara izmaritlerini de 'delil' olarak kuyudan toplayan polis, evi kullananlar ile kuyuya kazanları belirlemek için araştırma başlattı. Polisin incelemesini tamamlamasından sonra zabıta, binayı mühürledi.