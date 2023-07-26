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        Haberler Dünya NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!

        NASA'da elektrik kesintisi: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 7 astronotla iletişim kurulamadı

        NASA'da dün akşam yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan 7 astronotla kısa süreli iletişim sıkıntısı yaşandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:45
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        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
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        ABD Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) yaşanan elektrik kesintisi, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile iletişimde kısa süreli kesintiye yol açtı.

        Texas'ın Houston kentindeki uzay merkezi Johnson Space Center'daki geliştirme çalışmaları esnasında meydana gelen elektrik kesintisinin ardından yedek sistemler devreye girdi.

        Görev kontrol merkezi, UUİ'deki 7 astronotla kısa süreli iletişim sıkıntısı yaşadı.

        UUİ program müdürü Joel Montalbano, yedek sistemlerin 90 dakika içinde tam kontrolü sağladığını belirterek astronotlar için herhangi bir tehlike oluşmadığını ve kesintinin 20'inci dakikasında astronotların durumdan haberdar edildiğini bildirdi.

        Montalbano, kesintiden dolayı NASA'nın ilk kez yedek sistemlerini kullanmak zorunda kaldığını belirterek, günün sonunda elektrik kesintisine yol açan sorunun çözülmesini umduklarını ifade etti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #nasa
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