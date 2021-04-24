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NASA'dan Türkiye paylaşımı: 'Vay be, güzelliğini yaşayın'

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Instagram hesabında, Muğla'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı'nın videosunu '22 Nisan Dünya Günü'nde paylaşarak 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullandı

NASA'dan Türkiye paylaşımı: 'Vay be, güzelliğini yaşayın'
NASA'dan Türkiye paylaşımı: 'Vay be, güzelliğini yaşayın'
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AA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabında Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlaması kentte sevinçle karşılandı.

NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından, ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşım yaptı.

NASA'nın Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye "Vay be. Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü.

Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen videonun NASA tarafından paylaşılması ise kentte heyecan uyandırdı.

Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nin (Akyaka Azmak Deresi),su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yaptığı söyledi.

"Sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirten Türkler, "NASA'nın Van Gölü'nün ardından Ula'mızın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne yer vermesi bizleri mutlu etti. Bu bizim için gurur verici. Sorumluluklarımız biraz daha arttı. Güzelliğinin yanında bize de bunu korumak gibi bir görev düşüyor. Biz bu alanları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyoruz. " dedi.

Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti çekiyor.

DOĞAL AKVARYUM

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'nın yanı başından, ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan 'Kadın Azmağı', doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balık ve kaplumbağaları, su üzerinde süzülen ördekleri ilgi çekiyor. 1200 metre uzunluğunda, doğal akvaryum görünümündeki 'Kadın Azmağı'nda, teknelerle 35 dakikalık tur yapılıyor. Gökova Körfezi'nde denizden içeri doğru 2 kilometre uzunluğundaki doğa harikası azmağı teknelerle gezenler, değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde ise sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor. Denize yakın olmasına rağmen berrak, derin ve yüksek debili akan derede yetişen tatlı su bitkilerinin boyları ise 4- 5 metreyi buluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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