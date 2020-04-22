Vücudun normal yaşam sürdürebilmesi için enerjiye gereksinimi vardır. Gıdalardan aldığımız enerji vücuda dağıtılır ve bir kısmı yağ olarak depolanır. Eğer ihtiyacı kadar enerji oluşursa aynı kilo da kalırız. Gereksiniminizin altında enerji alımı yağ depolarından kullanımı sağlar ve kilo veririz.

Sağlıklı ve düzenli kilo vermek için önerileri dikkate alırsanız stres yaşamaz ve kilo verirsiniz.

Kilo Vermenizi Kolaylaştıracak 18 Öneri