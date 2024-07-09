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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Austin bir araya geldi | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Austin bir araya geldi

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin başkent Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde görüştü. Görüşmede, Zirve'de Ukrayna konusunun ön plana çıkarılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:52
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        NATO şefi ve ABD Savunma Bakanı görüştü
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        NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Stoltenberg Austin'e Ukrayna konusundaki güçlü liderliği için teşekkür ederek, "Bu gerçekten bir fark yarattı ve hepimizin Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş destek vermemizi sağladı." dedi.

        Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir çocuk hastanesi dahil farklı noktalarını hedef alan saldırılarını kınadığını aktaran Stoltenberg, Zirve'de müttefiklerin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği daha da güçlendirecek kararlar alacaklarını belirtti.

        Stoltenberg Zirve'de caydırıcılık ve savunma başlıklarının da ele alınacağını kaydederek, "Müttefikler, herhangi bir saldırganı caydırmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz kuvvetlere, hazırlığa ve yeteneklere sahip olduğunu gösterecek. Müttefikler kendi paylarına düşen yükü taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Görüşmede Austin, Stoltenberg'e, ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülke vatandaşına verebileceği en yüksek ödül olan Üstün Kamu Hizmeti Madalyası'nı takdim etti.

        NATO'nun 75. yılını kutlayacağı Zirve, ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

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