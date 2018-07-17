NATO'nun yeni karargah binasında gerçekleştirilen zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, özellikle diğer ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili sert açıklamalar yaparak, Almanya'yı hedef almıştı.

29 ülke liderinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gibi isimler de Erdoğan'a eşlik etti. Trump ile samimi görüntüleri konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok ülke lideriyle bire bir görüşme gerçekleştirirken, en dikkat çeken açıklamayı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmış ve Erdoğan ile görüşmenin sandığı kadar kolay olmadığını ifade etmişti.

"ALMANYA, RUSYA'NIN ESİRİ"

Bu zirvede müttefiklerin savunma harcamalarına dikkat çeken Trump, "Geçtiğimiz yıl boyunca, diğer ülkeler NATO'ya fazladan 40 milyar dolar verdi. Ancak bu yeterli değil. Birleşik Devletler çok daha fazla harcıyor ve diğer ülkeler yeterince ödeme yapmıyor. Özellikle bazıları. Bu on yıllardır sürüyor. Bu oransızlık ve ABD vatandaşları için adil değil. Bunu adil hale getireceğiz. Bu problem üzerine çok çalışan sayın genel sekreter övgüyü hak ediyor. Almanya zengin bir ülke ve derhal savunma harcamalarını arttırmalı" şeklinde konuşmuş ve özellikle Almanya'yı hedef alarak, "Çok uygunsuz Almanya, Rusya'yla gaz ve petrol anlaşmaları yapıyor. ABD'nin Avrupa'yı kendisinden koruduğu farz edilen Rusya'ya yapılan milyarlarca dolarlık ödeme hakkında konuşmak zorundayız." ifadelerini kullanmış, Almanya Başkakanı Angela Merkel ise bu açıklamaya "Biz özgürlükte birleşmiş Federal Almanya Cumhuriyeti'yiz. Bu yüzden de bağımsız politikalarımızı üretip bağımsız kararlarımızı alabiliyoruz." şeklinde yanıt vermişti.

ZİRVENİN YANKILARI SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ndeki üye ülkelerin savunma bütçeleri konusunda yaptığı eleştirilerin yankısı devam ederken, CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, zirvede ABD Başkanı Trump'ın dünya liderlerine Başkan Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri paylaştı. Savunma bütçesinde artışa gitmeyen ülkeleri eleştiren Donald Trump'ın oldukça 'kızgın' olduğunu belirten Bremmer, Trump'ın diğer liderlere Erdoğan'ı göstererek, "Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor" dediğini, sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yumruk tokuşturduğu detayını paylaştı.