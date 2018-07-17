NATO'nun yeni karargah binasında gerçekleştirilen zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, özellikle diğer ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili sert açıklamalar yaparak, Almanya'yı hedef almıştı.
29 ülke liderinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gibi isimler de Erdoğan'a eşlik etti. Trump ile samimi görüntüleri konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok ülke lideriyle bire bir görüşme gerçekleştirirken, en dikkat çeken açıklamayı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmış ve Erdoğan ile görüşmenin sandığı kadar kolay olmadığını ifade etmişti.
"ALMANYA, RUSYA'NIN ESİRİ"
Bu zirvede müttefiklerin savunma harcamalarına dikkat çeken Trump, "Geçtiğimiz yıl boyunca, diğer ülkeler NATO'ya fazladan 40 milyar dolar verdi. Ancak bu yeterli değil. Birleşik Devletler çok daha fazla harcıyor ve diğer ülkeler yeterince ödeme yapmıyor. Özellikle bazıları. Bu on yıllardır sürüyor. Bu oransızlık ve ABD vatandaşları için adil değil. Bunu adil hale getireceğiz. Bu problem üzerine çok çalışan sayın genel sekreter övgüyü hak ediyor. Almanya zengin bir ülke ve derhal savunma harcamalarını arttırmalı" şeklinde konuşmuş ve özellikle Almanya'yı hedef alarak, "Çok uygunsuz Almanya, Rusya'yla gaz ve petrol anlaşmaları yapıyor. ABD'nin Avrupa'yı kendisinden koruduğu farz edilen Rusya'ya yapılan milyarlarca dolarlık ödeme hakkında konuşmak zorundayız." ifadelerini kullanmış, Almanya Başkakanı Angela Merkel ise bu açıklamaya "Biz özgürlükte birleşmiş Federal Almanya Cumhuriyeti'yiz. Bu yüzden de bağımsız politikalarımızı üretip bağımsız kararlarımızı alabiliyoruz." şeklinde yanıt vermişti.
ZİRVENİN YANKILARI SÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ndeki üye ülkelerin savunma bütçeleri konusunda yaptığı eleştirilerin yankısı devam ederken, CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, zirvede ABD Başkanı Trump'ın dünya liderlerine Başkan Erdoğan ile ilgili söylediği sözleri paylaştı. Savunma bütçesinde artışa gitmeyen ülkeleri eleştiren Donald Trump'ın oldukça 'kızgın' olduğunu belirten Bremmer, Trump'ın diğer liderlere Erdoğan'ı göstererek, "Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor" dediğini, sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yumruk tokuşturduğu detayını paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.