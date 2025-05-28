Navigasyon merdivenden indirdi!

İstanbul'da şaşırtan olay, Eyüpsultan ilçesinde yaşandı. Bir otomobil sürücüsü, aracındaki navigasyonu açıp yola çıktı.

Edinilen bilgiye göre navigasyonu takip eden sürücü bir süre sonra dar bir yola girdi ve yolun sonu ise merdivenlere çıkıyordu.

Sürücünün aracının dörtlü diye tabir edilen uyarı sinyal lambalarını yakarak merdivenden inme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.