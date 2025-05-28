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        Haberler Gündem HT Trend Navigasyon merdivenden indirdi!

        Navigasyon merdivenden indirdi!

        İstanbul Eyüpsultan'da, bir otomobil sürücüsü aracındaki navigasyonun kurbanı oldu. Navigasyonu takip eden sürücü, yol bittikten sonra otomobilini merdivenlerden indirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:26
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        Navigasyon merdivenden indirdi!
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        İstanbul'da şaşırtan olay, Eyüpsultan ilçesinde yaşandı. Bir otomobil sürücüsü, aracındaki navigasyonu açıp yola çıktı.

        Edinilen bilgiye göre navigasyonu takip eden sürücü bir süre sonra dar bir yola girdi ve yolun sonu ise merdivenlere çıkıyordu.

        Sürücünün aracının dörtlü diye tabir edilen uyarı sinyal lambalarını yakarak merdivenden inme çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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