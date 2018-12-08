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Elmas, "Böyle bir saçmalık olur mu? Ben eve hasar vermişim. Ayrıca o da beni 5 bin TL için mahkemeye vermiş. Ben hayatımda böyle büyük bir yalan görmedim. Kim çıkarttı, nereden çıkarttı anlamış değilim. Ben zaten kendi evimde oturuyorum. Bilen biliyor ben kirada hiç oturmadım" diyerek çıkan haberlere ateş püskürdü.