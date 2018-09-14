Erol Özmandıracı, 2015 yazında Bodrum'da 'Cicişler' lakaplı Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerle görüntülenmişti. Takvim'den Halil Çilingir'in haberine göre, bu kaçamağı üzerine eşi Ceylin Altunç boşanma davası açmıştı. Boşanmadan önce yeni aşka yelken açan Özmandıracı, geçtiğimiz yıl da aşkından çocuk sahibi olmuştu. Ünlü iş adamı, bu kez ünlü oyuncu ile objektiflere takıldı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Zorlu PSM'deki Raşit Bağzıbağlı defilesini izleyen Erol Özmandıracı, burada Naz Elmas'la tanıştı.

Defile öncesi sohbet eden ikili, ardından yemekte bir araya geldi. Güzel oyuncu ile ünlü iş adamının sonraki adresi Beymen oldu. İkili, görüntülendiklerinden habersiz birlikte alışveriş yaptı.

Geçtiğimiz yıl bankacı Cemre Bozer'le 5 aylık ilişkisini ailesinin vetosu nedeniyle bitiren 35 yaşındaki Naz Elmas, aşk orucunu yine iş dünyasından biriyle bozmuş oldu.

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