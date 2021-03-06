Ayrıca konservatuara başladığında okulu bırakmak istediğini söyleyen ünlü oyuncu, sebebini ve nasıl vazgeçtiğini şu şekilde anlatttı:

Benim bırakmaya karar verme sebebim aslında dar bir çevreden büyük şehire gidip, metropolün içinde, hiç tanımadığım dünyaların arasındaki sınıf farkıydı. Bilmediğim bir literatür konuşuluyordu. Asında ben orada bir sosyal sıkıntı yaşadım.

Oyunculuk mesleğini yapmak istiyorum ama bir türlü o sosyal hayatın içinde kendimi var edememiştim. Dayanamadım bir gün Şahika Tekand'ın kapısını çaldım. Bana "Sen gidemezsin, böyle bir şansın yok, hakkın da yok dedi. Çünkü bu kadar insanın arasından geldiysen bunun bir sebebi var. Sabredeceksin, aşacaksın ve bu okulda kalacaksın" dedi. Ona olan inancım doğrultusunda okulu bitirmiş oldum.