Nazan Öncel, 'Yakışıklı Güvenlik' ile video çekti

Geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Nazan Öncel, kısa süre önce yayınladığı 'Vertigo' adlı şarkısı eşliğinde videoyu takipçileriyle paylaştı.

Söz konusu videoda, TikTok'ta 'Yakışıklı Güvenlik' lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli ile birlikte kamera karşısına geçen şarkıcı, bu paylaşımıyla sosyal medya da bir hayli gündem oldu.

Fotoğraflar: Instagram