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        Haberler Magazin Nazan Öncel, 'Yakışıklı Güvenlik' ile video çekti - Magazin haberleri

        Nazan Öncel, 'Yakışıklı Güvenlik' ile video çekti

        Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçiren Nazan Öncel, TikTok fenomeni 'Yakışıklı Güvenlik' ile çektiği videoyla epeyce dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 20:58 Güncelleme: 06.08.2025 - 20:58
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        Kalp krizi sonrası video çekti
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        Geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        Nazan Öncel, kısa süre önce yayınladığı 'Vertigo' adlı şarkısı eşliğinde videoyu takipçileriyle paylaştı.

        Söz konusu videoda, TikTok'ta 'Yakışıklı Güvenlik' lakabıyla tanınan fenomen Muhammet Sürmeli ile birlikte kamera karşısına geçen şarkıcı, bu paylaşımıyla sosyal medya da bir hayli gündem oldu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #nazan öncel
        #Yakışıklı Güvenlik
        #Muhammet Sürmeli
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