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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor'a Nazilli'de şok! Nazilli Belediyespor: 1 Bursaspor: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Nazilli Belediyespor: 1 Bursaspor: 0 MAÇ SONUCU

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 20:00 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:33
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        Bursaspor'a Nazilli'de şok!
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        Maçtan dakikalar:

        Dk.16; Kontratak geliştiren Nazilli ekibinde ceza sahası sağ çizgisinden Salih’in açtığı ortaya gelişine vuran Recep’in şutunda kaleci Canberk’i aşan top direği sıyırarak auta çıktı.

        Dk.20; Özkan’ın sol kanattan geliştirdiği atakta arka direğe açtığı ortasında Salih meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca Nazilli ekibi mutlak golden oldu.

        Dk.27; Berkant’ın pasıyla buluşan Salih’in 25 metreden vurduğu sert şutunda yerden 90’a giden topu kaleci Canberk aynı güzellikte uzanarak kornere çeldi.

        Dk.34; Ceza yayı üstünde topa sert vuran Salih’in şutunda kaleci Canberk’ten dönen topu kontrol eden Berkant’ın sert şutunu kaleci Canberk

        (GOL Dk.35; Salih’in sağ kanattan kullandığı köşe atışında 6 pas içerisinde yaşanan karambolde topa dokunan Furkan’ın kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        (P) Dk.41; Sağ kanattan ceza alanına giren Mustafa’ya yandan Furkan kontrolsüz müdahalede bulundu. Mustafa’nın yerde kalmasının ardından maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Meşin yuvarlağın başına gelen Çağatay Yılmaz’ın şutunu ters köşeye atlamasına rağmen kaleci Ömer ayaklarıyla kurtardı.

        Dk.68; Ekrem’in pasıyla buluşan Salih’in yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutunda kaleci Canberk, 6 pas çizgisinde 90’a giden topu oyuna güçlükle çeldi.

        Dk.90+7; Ozan İsmail’in sol kanattan açtığı orta şut karışımı pasında Nazilli defansında yaşanan karambolde direğe çarpan topu kaleci Ömer güçlükle tokatlayarak oyuna çelip, iki hamlede kontrol etti.

        Stat: Nazilli

        HAKEMLER: Safa Yılmaz, Önder Çalış, Sefa Özcan

        Nazilli Belediyespor: Ömer, Furkan, Baran (Dk.85 Yakup), Ahmet, Tibet (Dk.85 Efecan ), Salih (Dk.90+6 Anıl Taşdemir), Ali, Hakkı Can, Özkan, Recep Efe, Berkant (Dk.66 Ekrem)

        Bursaspor: Canberk, Ozan İsmail, Ertuğrul, Eren Güler (Dk.46 Ömer Turan), Bilal (Dk.77 Abdullah), Çağatay (Dk.61 Alperen), Eren Tunalı, Barış (Dk.46 Emre), Mustafa, Yiğit (Dk.61 Furkan Emre), Yusuf

        Sarı kart: Baran, Tibet, Yakup, Ömer (Nazilli Belediyespor) - Ertuğrul, Bilal, Eren Tunalı (Bursaspor)

        Goller: Dk.35 Furkan (Nazilli Belediyespor)

        Kırmızı kart: -

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