        Nazım Sangare resmen Gaziantep FK'da! - Gaziantep FK Haberleri

        Nazım Sangare resmen Gaziantep FK'da!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 31 yaşındaki futbolcu Nazım Sangare'yi renklerine bağladı.

        Giriş: 07.08.2025 - 14:41 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:53
        Nazım Sangare imzayı attı!
        Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, son olarak Göztepe'de forma giyen ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki oyuncu Nazım Sangare'yi transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, milli futbolcu Nazım Sangare ile 1+1 yıllık sözleşme anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Nazım Sangare, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı." denildi.

        Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Sangare, 1 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

