Nazlı Hamarat'tan Aydın Gaffar açıklaması

Bir stil yarışmasıyla tanınan, ilk eşi Emir Şaşmaz Kiev'de boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Hamarat, '2. Sayfa' programında hamileliğini, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ve bebeğinin babası Aydın Gaffar'la ayrılma sürecini anlattı. Hamarat, Gaffar ile ilgili, "Büyük aşk yaşadık, 6 ay sürdü ve ayrıldık. Bebeği aldırtmak istedim ama üç aylık olmuştu. Ultrasonda bebeği görünce, aldırmaktan vazgeçtim. Bebek haberini alınca 'Evlenelim, aile olalım' dedi. Babam ölene kadar yanımda oldu, çok da iyi davrandı. Şimdi 400 bin TL istiyor" dedi