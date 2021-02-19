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NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu

70. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular duyuruldu. Takımların kaptanlıklarını, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Brooklyn Nets'ten Kevin Durant yapacak

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta kentindeki State Farm Arena'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi.

Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James, kaptan seçildi.

All-Star karşılaşmasında 3. kez boy gösterecek Nikola Jokic ve Bradley Beal, kariyerlerinde ilk defa ilk 5'e girdi.

2021 NBA All-Star maçının ilk 5'leri şöyle:

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets),Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),Joel Embiid (Philadelphia 76ers),Bradley Beal (Washington Wizards),Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers),Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers),Nikola Jokic (Denver Nuggets),Stephen Curry (Golden State Warriors),Luka Doncic (Dallas Mavericks)

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